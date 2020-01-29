В Госдуме оценили ратификацию ПАСЕ полномочий российской делегации

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в полном объёме ратифицировать полномочия российской делегации.
В Госдуме оценили ратификацию ПАСЕ полномочий российской делегации
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«Сессия ПАСЕ идёт уже несколько дней, и там произошёл целый ряд заметных событий. Была весьма конструктивная речь президента Молдавии Додона. Также мы услышали и достаточно густо напичканное антироссийскими выпадами выступление президента Грузии Зурабишвили. Сегодня же произошло голосование с весьма ожидаемым результатом. ПАСЕ утвердила окончательно и полностью полномочия России», — сказал он.

По словам депутата, не было никаких сомнений в данном решении Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Он отметил, что «именно на условиях такого исхода событий российская делегация в 2019 году вернулась для работы в ПАСЕ».

«Тем не менее данное решение не означает, что в наших отношениях наступила идиллия. Парламентская ассамблея состоит из представителей разных стран и разных политических сил, в том числе и тех, которые занимают антироссийскую позицию. Следовательно, выпады в отношении нашей страны будут продолжаться. Но очень важно использовать данную политическую площадку для того, чтобы отстаивать наши национальные интересы и интересы наших друзей, для того, чтобы работать над той конфигурацией международных отношений, которая будет наиболее справедлива», — сказал Новиков.

Ранее ПАСЕ в полном объёме ратифицировала полномочия российской делегации.

Ассамблея отмечает, что за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ Россия выполнила ряд рекомендаций.

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