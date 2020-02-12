Трамп анонсировал увольнения в Белом доме

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом покинет ряд сотрудников из-за ситуации с импичментом.
Трамп анонсировал увольнения в Белом доме
  • Reuters

«Ещё как, абсолютно точно», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможных увольнениях в администрации.

8 февраля стало известно, что эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман, выступивший с показаниями против Трампа, был уволен.

6 февраля американский сенат большинством голосов признал невиновным  президента США по второй статье обвинения о создании препятствий деятельности конгресса, которое ранее было выдвинуто представителями Демократической партии. 

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