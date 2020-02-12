Трамп анонсировал увольнения в Белом доме
- Reuters
«Ещё как, абсолютно точно», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможных увольнениях в администрации.
8 февраля стало известно, что эксперт по Украине из Совета национальной безопасности США Александр Виндман, выступивший с показаниями против Трампа, был уволен.
6 февраля американский сенат большинством голосов признал невиновным президента США по второй статье обвинения о создании препятствий деятельности конгресса, которое ранее было выдвинуто представителями Демократической партии.