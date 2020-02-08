Эксперт по Украине уволен из Белого дома
- globallookpress.com
Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что, согласно ожиданиям, Виндман вернётся на службу в Пентагон.
Глава ведомства Марк Эспер заявил, что Пентагон «приветствует всех наших сотрудников».
6 февраля американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по второй статье обвинения о создании препятствий деятельности конгресса, которое ранее было выдвинуто представителями Демократической партии.