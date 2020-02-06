Сенат оправдал Трампа в рамках процесса импичмента

Американский сенат большинством голосов признал невиновным президента Соединённых Штатов Дональда Трампа по второй статье обвинения о создании препятствий деятельности конгресса, которое ранее было выдвинуто представителями Демократической партии. Об этом информирует Politico.

Отмечается, что демократы не смогли набрать большинства голосов в рамках голосования в сенате. Для признания Трампа виновным требовалось не менее двух третей голосов.

Как уточняет The Hill, признать Трампа виновным согласились 47 сенаторов, при этом 53 члена конгресса выступили против этого.

Ранее сенаторы также оправдали американского президента по статье обвинения о превышении полномочий.

Таким образом, процесс импичмента был закрыт. Трамп остаётся на посту президента США.