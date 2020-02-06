В Белом доме прокомментировали оправдание Трампа сенатом
«Фальсифицированная попытка импичмента, придуманная демократами, закончилась полным оправданием президента», — написала она в Twitter.
Гришэм добавила, что Трамп 6 февраля выступит с заявлением по поводу этой «победы».
В распространённом заявлении Белого дома при этом говорится, что демократы с помощью процедуры импичмента пытались вмешаться в предстоящие выборы президента США 2020 года.
«Попытки демократов были направлены на нивелирование результатов выборов 2016 года и вмешательство в выборы 2020 года», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее сенат США большинством голосов в рамках процедуры импичмента признал Трампа невиновным по двум статьям обвинения.
Таким образом, Трамп остаётся на посту президента.