В Белом доме прокомментировали оправдание Трампа сенатом

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Пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм заявила, что «фальсифицированная попытка импичмента Дональда Трампа, придуманная демократами», закончилась полным оправданием Трампа.

«Фальсифицированная попытка импичмента, придуманная демократами, закончилась полным оправданием президента», — написала она в Twitter.

Гришэм добавила, что Трамп 6 февраля выступит с заявлением по поводу этой «победы».

В распространённом заявлении Белого дома при этом говорится, что демократы с помощью процедуры импичмента пытались вмешаться в предстоящие выборы президента США 2020 года.

«Попытки демократов были направлены на нивелирование результатов выборов 2016 года и вмешательство в выборы 2020 года», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сенат США большинством голосов в рамках процедуры импичмента признал Трампа невиновным по двум статьям обвинения.

Таким образом, Трамп остаётся на посту президента. 

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