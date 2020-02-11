Израиль заявил о готовности к прямым переговорам с Палестиной

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Израильский постпред при ООН Дани Данон заявил, что Израиль по-прежнему готов к прямым переговорам с Палестиной.
Израиль заявил о готовности к прямым переговорам с Палестиной
  • Reuters

«Руководство Палестины не верит в призыв к миру. До того как президент (США Дональд) Трамп представил свой мирный план, Махмуд Аббас уже был готов приехать в ООН. Даже не ознакомившись с предложением США, он отверг переговоры. Мы продолжаем оставаться готовыми приступить к прямым переговорам с палестинцами», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины проявить политическую волю для достижения справедливого и устойчивого мира.

Также сообщалось, что Палестина внесёт резолюцию против «сделки века» в Совбез ООН.

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