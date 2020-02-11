Израиль заявил о готовности к прямым переговорам с Палестиной
- Reuters
«Руководство Палестины не верит в призыв к миру. До того как президент (США Дональд) Трамп представил свой мирный план, Махмуд Аббас уже был готов приехать в ООН. Даже не ознакомившись с предложением США, он отверг переговоры. Мы продолжаем оставаться готовыми приступить к прямым переговорам с палестинцами», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал лидеров Израиля и Палестины проявить политическую волю для достижения справедливого и устойчивого мира.
Также сообщалось, что Палестина внесёт резолюцию против «сделки века» в Совбез ООН.