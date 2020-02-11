В НАТО призвали Асада «остановить нападения» в Идлибе

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность ситуацией в сирийском Идлибе, призвав президента Сирии Башара Асада «прекратить нападения».
В НАТО призвали Асада «остановить нападения» в Идлибе
  • Reuters

По его словам, в регионе наблюдаются ужасные нападения на мирных граждан, а сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.  

«Мы призываем Асада и Россию (потому что Россия предоставляет поддержку режиму Асада) остановить такие нападения, соблюдать международное право», — сказал он.

Он рассказал, что министры обороны стран НАТО обсудят ситуацию в Сирии.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба, которые «не просто вольготно себя чувствуют», но организовывают нападения.

10 февраля Минобороны Турции заявило об уничтожении 101 цели армии Сирии в ответ на обстрел турецких военных в сирийском Идлибе.

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