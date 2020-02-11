В Кремле отметили вольготное поведение боевиков в Идлибе

В Кремле считают недопустимыми вылазки боевиков из Идлиба, которые «не просто вольготно себя чувствуют», но организовывают нападения, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«В настоящий момент наиболее важным мы считаем выполнение всё-таки сочинских договорённостей. Это было и остаётся очень важным. Ну и, конечно, пресечение любой террористической активности, которая направлена против Вооружённых сил Сирии и против российских военных объектов. Мы считаем подобные вылазки из Идлиба недопустимыми», — сказал Песков.

Он отметил, что эта ситуация беспокоит Кремль. Песков подчеркнул, что российская сторона не даёт оценок совместной с Турцией работе.

«Здесь мы не даём никаких оценок, мы констатируем текст подписанного документа. Здесь нет места для каких-то оценок, здесь нет допусков для трактовок», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об отсутствии договорённостей с Россией относительно урегулирования ситуации в сирийском Идлибе. По его словам, переговоры продолжаются.

4 февраля глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Турция на данный момент «не смогла выполнить пару ключевых обязательств, которые призваны были разрешить проблему Идлиба в корне».

В частности, речь идёт об отмежевании той вооружённой оппозиции, «которая сотрудничает с турками и готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов «Джабхат ан-Нусры»*, которая мимикрировала в «Хайат Тахрир аш-Шам».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.