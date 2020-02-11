Омбудсмен рассказала о помощи семье погибших в Таиланде двух детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова заявила, что тела двух детей, уроженцев Челябинска, погибших в Таиланде при столкновении катеров, доставят в Россию не ранее чем через десять дней.

«Сейчас данные такие, что страховая компания обеспечит перевозку не раньше чем через десять дней. Кроме того, семье организована помощь психолога (центра. — RT) медицины катастроф МЧС», — написала она в Facebook.

По её словам, с дядей семьи на связи находится Министерство социальных отношений региона.

«Дядя просит не тревожить семью, которая сейчас переживает трагедию», — добавила она.

Ранее стало известно, что погибшие при столкновении катеров у острова Пхукет 12-летний мальчик и шестилетняя девочка были братом и сестрой.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров. Двое были госпитализированы.