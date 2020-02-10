Погибшие в Таиланде российские дети были братом и сестрой

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Погибшие при столкновении катеров у острова Пхукет российские дети были братом и сестрой, сообщили РИА Новости в посольстве России в Таиланде.
Погибшие в Таиланде российские дети были братом и сестрой
  • © HANSSON KRISTER/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Погибшие дети, девочка шести лет и мальчик 12 лет, — брат и сестра. По паспортным данным, они из Челябинской области», — заявили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что в Таиланде произошло столкновение двух катеров, на одном из которых находились туристы из России. Как стало известно, в результате инцидента погибли двое детей. 

Следственный комитет начал проверку по факту столкновения двух катеров в Таиланде.

В середине декабря сообщалось, что в Таиланде в провинции Пхангнга один человек погиб и 12 пострадали в результате столкновения яхты и катера, на борту которого, предположительно, были российские туристы.

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