СК начал проверку после гибели двух детей из России в Таиланде
- РИА Новости
Об этом сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета Елена Марковская.
«Организована доследственная проверка по факту столкновения туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет», — говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что количество погибших и пострадавших уточняется.
Ранее больница на Пхукете сообщила о гибели двоих российских детей, которые были госпитализированы после столкновения двух катеров у таиландского острова.
Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров.