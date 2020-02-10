Более 20 россиян пострадали при столкновении катеров у острова Пхукет

Более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров у берегов острова Пхукет. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.

«Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, в больницы были доставлены три гражданина Таиланда и 21 россиянин. Несколько человек находятся в тяжёлом состоянии.

В настоящее время сотрудники дипмиссии объезжают пострадавших, выясняя информацию об их состоянии.



