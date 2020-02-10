Более 20 россиян пострадали при столкновении катеров у острова Пхукет

Короткая ссылка
RT
Более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров у берегов острова Пхукет. Об этом сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин.
Более 20 россиян пострадали при столкновении катеров у острова Пхукет

«Столкнулись два скоростных катера. На одном был только тайский экипаж, на втором — 39 российских туристов. Более 20 россиян получили травмы различной степени тяжести», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, в больницы были доставлены три гражданина Таиланда и 21 россиянин. Несколько человек находятся в тяжёлом состоянии. 

В настоящее время сотрудники дипмиссии объезжают пострадавших, выясняя информацию об их состоянии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить