При столкновении катеров на Пхукете погибли двое российских детей

Больница на Пхукете сообщила о гибели двоих российских детей, которые были госпитализированы после столкновения двух катеров у таиландского острова.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российского консула.

Как сообщает Phuket News со ссылкой на местную полицию, погибли двое россиян: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров у берегов острова Пхукет.

По его словам, в больницы были доставлены три гражданина Таиланда и 21 россиянин. Несколько человек находились в тяжёлом состоянии.