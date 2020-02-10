При столкновении катеров на Пхукете погибли двое российских детей
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российского консула.
Как сообщает Phuket News со ссылкой на местную полицию, погибли двое россиян: 12-летний мальчик и шестилетняя девочка.
Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух катеров у берегов острова Пхукет.
По его словам, в больницы были доставлены три гражданина Таиланда и 21 россиянин. Несколько человек находились в тяжёлом состоянии.