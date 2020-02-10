СК возбудил дело после гибели двух детей из России в Таиланде

Уголовное дело возбуждено по факту столкновения двух катеров в Таиланде, в результате которого погибли двое детей из России, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Заведено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

Как отмечается, председатель СК Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Более 20 россиян получили травмы при столкновении катеров у берегов Пхукета. Погибли двое детей в возрасте шести и 12 лет. По данным посольства, они были братом и сестрой.

В Ассоциации туроператоров России уточнили, что, помимо двоих госпитализированных туристов, остальные после обследования были отправлены в отель.