СК возбудил дело после гибели двух детей из России в Таиланде
- РИА Новости
Заведено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».
Как отмечается, председатель СК Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.
Более 20 россиян получили травмы при столкновении катеров у берегов Пхукета. Погибли двое детей в возрасте шести и 12 лет. По данным посольства, они были братом и сестрой.
В Ассоциации туроператоров России уточнили, что, помимо двоих госпитализированных туристов, остальные после обследования были отправлены в отель.