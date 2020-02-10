СК возбудил дело после гибели двух детей из России в Таиланде

Короткая ссылка
Уголовное дело возбуждено по факту столкновения двух катеров в Таиланде, в результате которого погибли двое детей из России, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
СК возбудил дело после гибели двух детей из России в Таиланде
  • РИА Новости

Заведено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта».

Как отмечается, председатель СК Александр Бастрыкин поручил взять ход расследования на контроль в центральном аппарате ведомства.

Более 20 россиян получили травмы при столкновении катеров у берегов Пхукета. Погибли двое детей в возрасте шести и 12 лет. По данным посольства, они были братом и сестрой.

В Ассоциации туроператоров России уточнили, что, помимо двоих госпитализированных туристов, остальные после обследования были отправлены в отель.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить