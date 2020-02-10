В АТОР рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на Пхукете россиян

Два туриста госпитализированы после столкновения катеров на острове Пхукет, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные страховой компании ERV.

«В результате аварии погибли двое российских граждан — дети (шести и 12 лет). Ещё двое туристов госпитализированы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, у остальных лёгкие травмы и ушибы. Они прошли обследование, после чего были отпущены в отель.

Ранее сообщалось, что более 20 россиян получили травмы при столкновении катеров у берегов Пхукета. Позднее местная больница подтвердила гибель двух детей. По данным посольства России в Таиланде, они были братом и сестрой.