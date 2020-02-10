В АТОР рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на Пхукете россиян
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«В результате аварии погибли двое российских граждан — дети (шести и 12 лет). Ещё двое туристов госпитализированы», — говорится в сообщении.
Как отмечается, у остальных лёгкие травмы и ушибы. Они прошли обследование, после чего были отпущены в отель.
Ранее сообщалось, что более 20 россиян получили травмы при столкновении катеров у берегов Пхукета. Позднее местная больница подтвердила гибель двух детей. По данным посольства России в Таиланде, они были братом и сестрой.