В АТОР рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на Пхукете россиян

Короткая ссылка
RT
Два туриста госпитализированы после столкновения катеров на острове Пхукет, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на данные страховой компании ERV.
В АТОР рассказали о состоянии пострадавших при ЧП на Пхукете россиян
  • © HANSSON KRISTER/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«В результате аварии погибли двое российских граждан — дети (шести и 12 лет). Ещё двое туристов госпитализированы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, у остальных лёгкие травмы и ушибы. Они прошли обследование, после чего были отпущены в отель.

Ранее сообщалось, что более 20 россиян получили травмы при столкновении катеров у берегов Пхукета. Позднее местная больница подтвердила гибель двух детей. По данным посольства России в Таиланде, они были братом и сестрой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить