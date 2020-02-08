Посольство выясняет наличие россиян среди пострадавших в Таиланде
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«Посольство выясняет у властей обстоятельства произошедшего, в том числе были ли там российские граждане. При этом хотели бы подчеркнуть, что город Накхонратчасима находится вдалеке от основных туристических районов Таиланда», — говорится в сообщении посольства в Facebook.
Как ранее сообщили СМИ, стрелок удерживает в заложниках 16 человек, они находятся в торговом центре на четвёртом этаже. В соцсетях опубликовали видео с предполагаемым злоумышленником.
По последним данным, погибли 17 человек.