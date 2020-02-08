Во Франции восстановили братскую могилу советских военнопленных

Во французском департаменте Па-де-Кале открыли восстановленную братскую могилу советских военнопленных. Об этом сообщили в пресс-службе Российского исторического общества (РИО).

«Мы — историки, дипломаты, общественные деятели — испытываем чувство глубокой благодарности французской стороне, мэриям этим небольших городков, простым людям, благодаря которым на протяжении всех послевоенных десятилетий ведётся уход за могилами наших соотечественников», — приводит РИА Новости слова члена президиума РИО Константина Могилевского.

Уточняется, что в братской могиле находятся останки семи советских военнопленных, которые работали в угольных шахтах и погибли от жестокого обращения со стороны нацистов в 1942—1943 годах.

Осенью 2018 года в польском городе Радоме после реконструкции торжественно открылось кладбище советских солдат.