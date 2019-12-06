В Крыму перезахоронили останки 30 погибших в Великую Отечественную войну

В Крыму перезахоронили останки 30 бойцов Красной армии, погибших в 1942 году в боях под Феодосией, сообщает «Крыминформ».

Их нашли в мае 2019 года в ходе поисковой экспедиции «Вахта Памяти» на горе Окопной.

30 безымянных солдат захоронены в братской могиле на городском кладбище в Феодосии. Одного из военнослужащих опознали по смертному медальону.

«Ерванд Арутюнян из Армении, Нагорного Карабаха. Останки его будут переданы на родину, сейчас согласование идёт, но думаю, что это произойдёт 15—16 декабря», — заявил командир отряда поисковой организации «Ак-Монай» Кирилл Синдерович.

Ранее kp.ru сообщало, что в Курской области перезахоронили останки 67 погибших в годы Великой Отечественной войны.