В польском Радоме после реконструкции открылось кладбище советских солдат
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Как отмечает РИА Новости, на кладбище в нескольких десятках братских могил похоронены, по официальным данным, 2675 советских солдат и офицеров, погибших при освобождении Радома и его окрестностей во время Второй мировой войны. Известны имена лишь 165 человек.
Отмечается, что ремонт проводился силами общественной организации «Курск».
Ранее сообщалось, что в чешском посёлке Йиндржиховице было восстановлено кладбище российских военнопленных, погибших во время Первой мировой войны в австро-венгерском плену.