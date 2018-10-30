В польском Радоме после реконструкции открылось кладбище советских солдат

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В городе Радоме в Мазовецком воеводстве Польши торжественно открылось после реконструкции кладбище советских солдат.
В польском Радоме после реконструкции открылось кладбище советских солдат
  • ©Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как отмечает РИА Новости, на кладбище в нескольких десятках братских могил похоронены, по официальным данным, 2675 советских солдат и офицеров, погибших при освобождении Радома и его окрестностей во время Второй мировой войны. Известны имена лишь 165 человек.

Отмечается, что ремонт проводился силами общественной организации «Курск».

Ранее сообщалось, что в чешском посёлке Йиндржиховице было восстановлено кладбище российских военнопленных, погибших во время Первой мировой войны в австро-венгерском плену.

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