В Чехии восстановили кладбище российских военнопленных

В чешском посёлке Йиндржиховице было восстановлено кладбище российских военнопленных, погибших во время Первой мировой войны в австро-венгерском плену.

Об этом ТАСС сообщила представитель генерального консульства России в городе Карловы Вары Мария Семёнова.

«В Йиндржиховице состоялась торжественная церемония открытия кладбища российских военнопленных, умерших в располагавшемся там в годы Первой мировой войны одном из крупнейших лагерей для военнопленных на территории Австро-Венгрии, в состав которой входила Чехия», — сказала она.

По её словам, почтить их память пришли представители чешских властей, общественности, сотрудники российского генконсульства в Карловых Варах и посольства России в Праге.

Отмечается, что в настоящий момент в этом месте похоронены 56 россиян.

Ранее стало известно, что в Польше осквернили кладбище советских солдат.