В Чехии восстановили кладбище российских военнопленных
- Reuters
Об этом ТАСС сообщила представитель генерального консульства России в городе Карловы Вары Мария Семёнова.
«В Йиндржиховице состоялась торжественная церемония открытия кладбища российских военнопленных, умерших в располагавшемся там в годы Первой мировой войны одном из крупнейших лагерей для военнопленных на территории Австро-Венгрии, в состав которой входила Чехия», — сказала она.
По её словам, почтить их память пришли представители чешских властей, общественности, сотрудники российского генконсульства в Карловых Варах и посольства России в Праге.
Отмечается, что в настоящий момент в этом месте похоронены 56 россиян.
Ранее стало известно, что в Польше осквернили кладбище советских солдат.