В Польше осквернили кладбище советских солдат

Руководитель общественной организации «Курск», занимающейся восстановлением советских мемориалов, Ежи Тыц заявил, что на юго-западе Польши неизвестные осквернили кладбище советских солдат.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что захоронения были повреждены в городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве.

«Я сегодня узнал, что на кладбище, где похоронены советские солдаты, погибшие во время боёв за Польшу, разбиты надгробия», — рассказал Тыц.

Как отметил журналист из Елени-Гуры Марек Маркевич на своей странице в Facebook, вандалы повредили более 20 надгробий.

«Полная дикость и варварство! Была разрушена 21 могила советских солдат, которых похоронили на Старом кладбище. Нет слов!» — написал он.

В апреле 2018 года сообщалось, что на юге Польши активисты «Курска» отреставрировали кладбище в Прошовице, где захоронены более 600 солдат Красной армии.