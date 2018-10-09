В Польше осквернили кладбище советских солдат
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что захоронения были повреждены в городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве.
«Я сегодня узнал, что на кладбище, где похоронены советские солдаты, погибшие во время боёв за Польшу, разбиты надгробия», — рассказал Тыц.
Как отметил журналист из Елени-Гуры Марек Маркевич на своей странице в Facebook, вандалы повредили более 20 надгробий.
«Полная дикость и варварство! Была разрушена 21 могила советских солдат, которых похоронили на Старом кладбище. Нет слов!» — написал он.
В апреле 2018 года сообщалось, что на юге Польши активисты «Курска» отреставрировали кладбище в Прошовице, где захоронены более 600 солдат Красной армии.