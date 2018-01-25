МИД России потребовал наказать виновных в осквернении памятника в польском Ольштыне

Россия выражает решительный протест и требует наказания виновных в связи с осквернением памятника благодарности Красной армии в польском Ольштыне. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Возмущены произошедшим очередным гнусным актом в отношении военно-мемориального наследия, которое увековечивает память советских солдат. Они освободили Европу от фашизма», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что инцидент произошёл 22 января, «в годовщину взятия советскими войсками города — тогда это был Алленштайн в Восточной Пруссии».

«Сообщается, что эту провокационную акцию осуществили хорошо известные польским властям лица, которые ранее уже неоднократно предпринимали различные хулиганские действия в отношении советских воинских мемориалов в этом воеводстве. При этом они не только не скрывают своих выходок, но наоборот, бравируют ими. Каких-либо действий по пресечению совершаемых ими правонарушений не предпринимается», — добавила она.

Захарова подчеркнула, что российская сторона заявляет «решительный протест по данному факту».

«Требуем наказания виновных и недопущения подобных случаев вандализма в будущем», — заключила она.

Ранее сообщалось, что деятель антикоммунистической оппозиции времён Польской Народной Республики (ПНР) Войцех Козел осквернил памятник благодарности Красной армии в Польше.

Он повесил на памятнике транспарант с надписью: «Памятник благодарности за неволю».

RT ведёт прямую трансляцию.