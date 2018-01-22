Памятник благодарности Красной армии осквернён в польском Ольштыне

Деятель антикоммунистической оппозиции времён Польской Народной Республики (ПНР) Войцех Козел повесил на памятнике благодарности Красной армии в польском Ольштыне транспарант с надписью: «Памятник благодарности за неволю», а также рисунок, изображающий солдата, домогающегося женщины. Об этом сообщает издание Gazetaprawna.

Отмечается, что в августе 2016 года Войцех Козел облил этот же памятник красной краской. По его словам, таким образом он протестует против пропаганды тоталитарного строя.

Представитель местной полиции Рафал Прокопчук заявил, что сотрудники правоохранительных органов получили информацию об осквернении памятника от местных жителей.

«Инициатор был идентифицирован. О случившемся сообщили дежурному. Плакат будет снят с памятника за счёт организатора акции», — пояснил он.

Ранее МИД России выразил протест в связи с очередным случаем осквернения вандалами памятника советским воинам в Польше.

21 октября в Польше вступил в силу предусматривающий снос советских памятников закон.