Генконсульство России опровергло сообщения о закрытии города Гуанчжоу

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Генконсульство России опровергло сообщения в российской блогосфере о закрытии китайских городов провинции Гуандун Гуанчжоу и Шэньчжэнь в связи с распространением коронавируса.
Генконсульство России опровергло сообщения о закрытии города Гуанчжоу
  • Reuters

«Официально заявляем, что города Гуанчжоу, Шэньчжэнь, равно как и вся провинция Гуандун, в настоящее время открыты на въезд и на выезд. Никаких карантинных мер по полному закрытию в масштабах провинции или в масштабах какого-либо из городов не вводилось», — заявили в дипломатическом ведомстве.

Там уточнили, что правительство Гуандуна реализует план по усилению борьбы с распространением вируса.

«Меняется расписание авиарейсов, корректируется расписание маршрутов поездов и автобусов, за этим, безусловно, нужно следить, но запрета на въезд и на выезд в настоящее время нет», — добавили дипломаты.

Ранее в Госдепе заявили о готовности выделить $100 млн для помощи Китаю и другим странам в борьбе с новым типом коронавируса. По последним данным, число жертв заражения в КНР возросло до 722.

30 января Гонконг приостановил железнодорожное и паромное сообщение с материковым Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.

7 февраля стало известно, что на Дальнем Востоке открыли грузовые пункты пропуска на границе с Китаем.

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