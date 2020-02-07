Турция запретила ввоз ряда продуктов из КНР из-за коронавируса

Турция временно запретила ввоз животных и продуктов животного происхождения из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает NTV со ссылкой на турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджу.

«Временно прекращён импорт продуктов животного происхождения и животных в любом виде из Китая», — сказал он.

Министр также добавил, что повторные тесты на наличие коронавируса, взятые у 61 человека, находящегося на карантине, оказались отрицательными.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's дало прогноз по поводу того, как вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV скажется на экономике Китая.

7 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина оценила влияние коронавируса на российскую экономику.