Турция запретила ввоз ряда продуктов из КНР из-за коронавируса

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Турция временно запретила ввоз животных и продуктов животного происхождения из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Турция запретила ввоз ряда продуктов из КНР из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает NTV со ссылкой на турецкого министра здравоохранения Фахреттина Коджу.

«Временно прекращён импорт продуктов животного происхождения и животных в любом виде из Китая», — сказал он.

Министр также добавил, что повторные тесты на наличие коронавируса, взятые у 61 человека, находящегося на карантине, оказались отрицательными.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's дало прогноз по поводу того, как вспышка нового типа коронавируса 2019-nCoV скажется на экономике Китая.

7 февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина оценила влияние коронавируса на российскую экономику.

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