Двоих российских дипломатов в КНР поместят в карантин

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Двое российских дипломатов, принимавших участие в подготовке к эвакуации граждан России из китайской Ухани, будут помещены в двухнедельный карантин на территории посольства.
Двоих российских дипломатов в КНР поместят в карантин
  • РИА Новости

«Мы рассчитываем, что сегодня или, может быть, завтра утром они вернутся в Пекин. Им тоже придётся пройти карантин. Вот здесь у нас есть рядом отдельно стоящее здание, там уже всё готово для них: вода, интернет, телевизор, тапочки домашние, какие-то продукты в холодильнике», — приводит ТАСС слова посла России в Китае Андрея Денисова.

Он также отметил, что Москва может предпринять дополнительные действия по эвакуации граждан России, которые остались в центральной китайской провинции Хубэй — в зависимости от развития ситуации.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии эвакуированных из Ухани из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.

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