Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии эвакуированных из Ухани

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии эвакуированных Россией людей из китайского города Ухань из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии эвакуированных из Ухани
  • РИА Новости

«На сегодняшний день диагноз «коронавирусная инфекция» не поставлен ни одному из них, ситуация остаётся на строгом контроле и эпидемиологов, и врачей разных профилей, высоких профессионалов, которые работают в этом центре», — цитирует её ТАСС.

Ранее самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV. Как сообщили в посольстве России в Китае, из Хубэя были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию.

6 февраля департамент здравоохранения Тюменской области заявил, что у эвакуированных нет симптомов коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить