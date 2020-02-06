Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии эвакуированных из Ухани
- РИА Новости
«На сегодняшний день диагноз «коронавирусная инфекция» не поставлен ни одному из них, ситуация остаётся на строгом контроле и эпидемиологов, и врачей разных профилей, высоких профессионалов, которые работают в этом центре», — цитирует её ТАСС.
Ранее самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV. Как сообщили в посольстве России в Китае, из Хубэя были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию.
6 февраля департамент здравоохранения Тюменской области заявил, что у эвакуированных нет симптомов коронавирусной инфекции.