Глава Роспотребнадзора рассказала о состоянии эвакуированных из Ухани

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии эвакуированных Россией людей из китайского города Ухань из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.

«На сегодняшний день диагноз «коронавирусная инфекция» не поставлен ни одному из них, ситуация остаётся на строгом контроле и эпидемиологов, и врачей разных профилей, высоких профессионалов, которые работают в этом центре», — цитирует её ТАСС.

Ранее самолёты ВКС России завершили эвакуацию соотечественников из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса 2019-nCoV. Как сообщили в посольстве России в Китае, из Хубэя были вывезены 144 человека: 128 россиян и 16 граждан СНГ, которые обратились в российскую дипмиссию.

6 февраля департамент здравоохранения Тюменской области заявил, что у эвакуированных нет симптомов коронавирусной инфекции.