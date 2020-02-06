Власти рассказали об условиях содержания эвакуированных из КНР россиян

Эвакуированные из китайской Ухани россияне ежедневно проходят врачебный осмотр, при выявлении признаков заражения пациента изолируют. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Все, кто разместился в санатории, ежедневно осматриваются врачами. Они опрашиваются, их осматривают на симптомы, меряют им температуру. На данный момент ни у кого признаков заболевания не выявлено. За детьми наблюдает педиатр. Если появляются температура или другие признаки заболевания, пациента сразу изолируют», — сказал он в ходе ответа на вопросы жителей региона.

Моор уточнил, что у двоих находящихся на карантине россиян поднялась температура. Их оперативно перевезли в инфекционную больницу, где за пациентами продолжают наблюдать медики.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии эвакуированных из Ухани из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.