Россиян нет среди новых заражённых коронавирусом на лайнере в Японии

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Россиян нет среди инфицированных новым коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама, подтвердили в российском посольстве в Японии.
Россиян нет среди новых заражённых коронавирусом на лайнере в Японии
  • Reuters

«Посольство России уточнило информацию. Россиян нет», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным Kyodo, среди заразившихся коронавирусом 21 гражданин Японии, восемь американцев, пять автралийцев и канадцев и по одному гражданину Великобритании и Аргентины.

Ранее в посольстве заявили, что ожидают результатов анализов россиян и не могут подтвердить информацию об их здоровье.

По последним данным, 61 человек заразился коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, на котором находятся 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа.

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