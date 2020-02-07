Посольство выясняет наличие коронавируса у россиян на лайнере в Японии
- Reuters
«Пока не можем подтвердить, проверяем», — цитирует дипломата РИА Новости.
В посольстве уточнили, что ожидают результатов анализов россиян.
В то же время ТАСС со ссылкой на Минздрав Японии отмечает, что, по предварительным данным, инфицированы граждане Японии, США, Австралии, Канады и Аргентины.
Ранее стало известно, что число случаев заражения новым типом коронавируса на круизном лайнере в Японии увеличилось втрое до 61 человека.
Вице-консул России Борис Эздрин в беседе с Пятым каналом рассказал, что на лайнере находятся четыре российских гражданина, которые являются членами экипажа.
Всего на борту судна 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа.