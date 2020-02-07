Посольство выясняет наличие коронавируса у россиян на лайнере в Японии

Короткая ссылка
Посольство России в Японии пока не может подтвердить, есть ли российские граждане среди новых инфицированных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама.
Посольство выясняет наличие коронавируса у россиян на лайнере в Японии
  • Reuters

«Пока не можем подтвердить, проверяем», — цитирует дипломата РИА Новости.

В посольстве уточнили, что ожидают результатов анализов россиян.

В то же время ТАСС со ссылкой на Минздрав Японии отмечает, что, по предварительным данным, инфицированы граждане Японии, США, Австралии, Канады и Аргентины.

Ранее стало известно, что число случаев заражения новым типом коронавируса на круизном лайнере в Японии увеличилось втрое до 61 человека.

Вице-консул России Борис Эздрин в беседе с Пятым каналом рассказал, что на лайнере находятся четыре российских гражданина, которые являются членами экипажа.

Всего на борту судна 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить