Посольство выясняет наличие коронавируса у россиян на лайнере в Японии

Посольство России в Японии пока не может подтвердить, есть ли российские граждане среди новых инфицированных коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, находящемся на карантине около японского города Иокогама.

«Пока не можем подтвердить, проверяем», — цитирует дипломата РИА Новости.

В посольстве уточнили, что ожидают результатов анализов россиян.

В то же время ТАСС со ссылкой на Минздрав Японии отмечает, что, по предварительным данным, инфицированы граждане Японии, США, Австралии, Канады и Аргентины.

Ранее стало известно, что число случаев заражения новым типом коронавируса на круизном лайнере в Японии увеличилось втрое до 61 человека.

Вице-консул России Борис Эздрин в беседе с Пятым каналом рассказал, что на лайнере находятся четыре российских гражданина, которые являются членами экипажа.

Всего на борту судна 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа.