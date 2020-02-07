Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии

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Постоянный представитель Турции при ООН Феридун Синирлиоглу заявил, что Анкара оставляет за собой право на самооборону в случае каких-либо враждебных действий против страны в Сирии.
Постпред Турции при ООН предупредил о праве на самооборону в Сирии
  • Reuters

Он отметил, что Турция надеется на мирное урегулирование в Сирии и сотрудничает с ООН для решения кризиса в этой стране, однако «не будет терпеть враждебные действия».

«На любое военное действие в отношении Турции будет дан серьёзный ответ... Я заявляю о нашем праве на самооборону, это предупреждение», — приводит ТАСС его слова на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Идлибе.

Синирлиоглу подчеркнул, что Турция не намерена выводить свои войска из Сирии и не откажется от наблюдательных постов.

3 февраля шестеро турецких военнослужащих погибли и девять пострадали в результате обстрела в сирийском Идлибе.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара в ответ нанесла удары по 40 сирийским объектам.

В российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии отметили, турецкие войска передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив Россию, и попали под обстрел сирийских военных.

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