Лавров заявил об одержимости США идеей диктата в Латинской Америке

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США одержимы идеей диктата в латиноамериканском регионе и пытаются возродить однополярную модель мироустройства, отметил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Эбрардо.
Лавров заявил об одержимости США идеей диктата в Латинской Америке
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  • © МИД России

«Наши и ваши американские коллеги одержимы идеей диктата в этом регионе... на такой позиции далеко не уедешь... Нужно работать в многостороннем формате, а не пытаться возрождать однополярную модель мироустройства», — цитирует его РИА Новости.

Лавров отметил, что подобная «опека» США оскорбительна для всех стран Латинской Америки.

Он также заявил, что позиции России и Мексики по ситуации в Венесуэле схожи.

«Сошлись во мнении, что все попытки реанимировать неоколониальные доктрины типа Доктрины Монро, повторять сценарии печально известных цветных революций чреваты опасным ростом напряжённости», — сказал глава МИД России.

Лавров также подчеркнул, что Россия не считает продуктивными инициативы об отстранении от власти лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо посетил Вашингтон, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом и госсекретарём США Майком Помпео.

Во время ежегодного обращения к конгрессу Трамп, в свою очередь, пообещал сокрушить правительство Мадуро.

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