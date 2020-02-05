Трамп встретится с Гуаидо в Белом доме 5 февраля

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Американский президент Дональд Трамп проведёт встречу с лидером оппозиции Венесуэлы Хуаном Гуаидо в Белом доме.
Трамп встретится с Гуаидо в Белом доме 5 февраля
  • Reuters

«Сегодня президент Дональд Трамп примет в Белом доме временного президента Боливарианской Республики Венесуэла Хуана Гуаидо», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что этот визит является «возможностью подтвердить приверженность Соединённых Штатов народу Венесуэлы».

Ранее Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране заявил, что намерен сокрушить правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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