Помпео встретился с Гуаидо

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Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуаидо. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортагус.
Помпео встретился с Гуаидо
  • Reuters

«Они согласились удвоить усилия, направленные на то, чтобы предоставить венесуэльскому народу то, что он требовал в течение многих лет: конец диктатуры Мадуро и восстановление демократии, экономического процветания и достоинства народа Венесуэлы»,— говорится в заявлении.

Ранее в Белом доме состоялась встреча Гуаидо с президентом США Дональдом Трампом

Как заявили в Вашингтоне, США продолжат «работу с партнёрами в регионе для противостояния незаконной диктатуре в Венесуэле».

Во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране Трамп заявлял, что намерен сокрушить правительство венесуэльского президента Николаса Мадуро.

В январе Мадуро заявлял о возможности пересмотра отношений с США при условии взаимного уважения между правительствами стран.

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