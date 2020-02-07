Самолёт с 26 детьми из Сирии приземлился в подмосковном аэропорту

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Самолёт с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в России Анны Кузнецовой.
Самолёт с 26 детьми из Сирии приземлился в подмосковном аэропорту
  • Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
  • РИА Новости

«Только сели, аэродром Чкаловский», — приводит сообщение РИА Новости.

Предполагается, что их доставят в Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей в Москве.

Ранее Кузнецова сообщила, что на родину вернутся дети из кавказских республик, Поволжья, Центральной России и Свердловской области.

Они попали в Сирию после того, как их родители вступили в террористическую организацию «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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