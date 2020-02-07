Самолёт с 26 детьми из Сирии приземлился в подмосковном аэропорту
- Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
- РИА Новости
«Только сели, аэродром Чкаловский», — приводит сообщение РИА Новости.
Предполагается, что их доставят в Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей в Москве.
Ранее Кузнецова сообщила, что на родину вернутся дети из кавказских республик, Поволжья, Центральной России и Свердловской области.
Они попали в Сирию после того, как их родители вступили в террористическую организацию «Исламское государство»*.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.