Самолёт с 26 детьми из Сирии приземлился в подмосковном аэропорту

Самолёт с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский, сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в России Анны Кузнецовой.

«Только сели, аэродром Чкаловский», — приводит сообщение РИА Новости.

Предполагается, что их доставят в Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей в Москве.

Ранее Кузнецова сообщила, что на родину вернутся дети из кавказских республик, Поволжья, Центральной России и Свердловской области.

Они попали в Сирию после того, как их родители вступили в террористическую организацию «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.