Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел из Сирии в Москву

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Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел с базы Хмеймим в Москву. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявила уполномоченный по правам человека в России Анна Кузнецова.
Российский самолёт с 26 детьми из Сирии вылетел из Сирии в Москву
  • РИА Новости

Как отмечается, ещё девять детей остались в Дамаске до оформления необходимых документов.

По словам Кузнецовой, на борту самолёта находятся дети из кавказских республик, Поволжья, Центральной России и Свердловской области.

«Часть детей мы вынуждены оставить в Дамаске ввиду того, что не оформлены документы. Но они в ближайшее время будут, и первым же рейсом мы их вернём назад. Поэтому будем надеяться, что всё пройдёт положительно, спасибо нашим военным», — сказала она.

Как уточняет агентство, дети, попавшие в Сирию из России в результате того, что их родители вступили в террористическую организацию «Исламское государство»*, были в четверг, 6 февраля, вывезены Кузнецовой из лагеря «Аль-Холь» на северо-востоке Сирии, неподконтрольном официальному Дамаску. Все дети — граждане России.

Ранее Кузнецова обсудила с женой президента Сирии Асмой Асад вопросы возвращения на родину российских детей.

Она также рассказала, что у 73 детей, содержащихся в сирийских лагерях, взяты пробы ДНК, поскольку они могут быть российского происхождения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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