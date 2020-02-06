Кузнецова сообщила о пробах ДНК у детей в САР для выяснения родства

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова сообщила, что у 73 детей, содержащихся в сирийских лагерях, взяты пробы ДНК, поскольку они могут быть российского происхождения.

«Теперь мы не только в «Аль-Холе» работаем, мы проникли в лагерь «Рош». Уже забрана ДНК у 20 сирот. У 53 детей мы тоже забрали ДНК, это тоже в лагере «Аль-Холь». Это кроме тех 80, которые были ранее», — цитирует РИА Новости Кузнецова.

Отмечается, что пробы ДНК взяты для установления генетической связи с возможными российскими родственниками.

Ранее Кузнецова обсудила с женой президента Сирии Асмой Асад вопросы возвращения на родину российских детей.