Кузнецова обсудила с супругой Асада возвращение российских детей
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, стороны «обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере защиты прав детей».
Отмечается, что Кузнецова рассказала о реализации плана по возвращению российских детей из зон боевых действий и о работе, которая проводится с ними и их новыми семьями и опекунами.
Она подчеркнула, что «все вернувшиеся в Россию дети находятся в родственных семьях, устроены в детские сады и школы, проходят необходимые программы по реабилитации, адаптации и социализации под присмотром специалистов — врачей, психологов, педагогов».
«Ваша работа в гуманитарной сфере — это вершина гуманизма и человечности», — отметила Асад.
Она подчеркнула, что «об этом важно напоминать, потому что нередко в современном мире забывают о человечности, гуманизме».
«Вы в своей деятельности исходите из того понимания, что несёте ответственность за этих детей, что этим детям необходима помощь не только в том, чтобы вернуться на родину, но и для того, чтобы успешно интегрировать их в российское общество, передать им традиции и культуру России. Такой подход позволяет сделать из этих детей полноценных представителей российского общества, патриотов страны», — добавила супруга президента Сирии.
В начале декабря Кузнецова заявила, что четверых российских детей, находившихся в тюрьме Дамаска, доставили на самолёте в Москву.