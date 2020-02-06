Кузнецова обсудила с супругой Асада возвращение российских детей

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова обсудила с женой президента Сирии Асмой Асад вопросы возвращения на родину российских детей.

Как сообщает пресс-служба детского омбудсмена, стороны «обсудили актуальные вопросы взаимодействия в сфере защиты прав детей».

Отмечается, что Кузнецова рассказала о реализации плана по возвращению российских детей из зон боевых действий и о работе, которая проводится с ними и их новыми семьями и опекунами.

Она подчеркнула, что «все вернувшиеся в Россию дети находятся в родственных семьях, устроены в детские сады и школы, проходят необходимые программы по реабилитации, адаптации и социализации под присмотром специалистов — врачей, психологов, педагогов».

«Ваша работа в гуманитарной сфере — это вершина гуманизма и человечности», — отметила Асад.

Она подчеркнула, что «об этом важно напоминать, потому что нередко в современном мире забывают о человечности, гуманизме».

«Вы в своей деятельности исходите из того понимания, что несёте ответственность за этих детей, что этим детям необходима помощь не только в том, чтобы вернуться на родину, но и для того, чтобы успешно интегрировать их в российское общество, передать им традиции и культуру России. Такой подход позволяет сделать из этих детей полноценных представителей российского общества, патриотов страны», — добавила супруга президента Сирии.

В начале декабря Кузнецова заявила, что четверых российских детей, находившихся в тюрьме Дамаска, доставили на самолёте в Москву.



