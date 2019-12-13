Россия намерена вернуть на родину 84 ребёнка из зоны конфликта в Сирии

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что российская сторона собирается вернуть на родину 84 ребёнка из зоны конфликта в Сирии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Известна цифра, сколько мы планируем вернуть, — это 84 ребёнка на данный момент. Это дети, в отношении которых сейчас оформляются документы граждан России, выявляется их идентификация с родственниками», — сказала она.

Вместе с этим Кузнецова добавила, что работа с лагерем беженцев «Аль-Холь» на севере Сирии «менее предсказуема», чем аналогичные процессы, которые ранее были завершены в Ираке.

«Здесь было много внештатных ситуаций», — отметила омбудсмен.

Ранее Кузнецова заявила, что четверых российских детей, находившихся в тюрьме Дамаска, доставили на самолёте в Москву. В ближайшее время они вернутся в свои семьи в Волгоград и Дагестан.