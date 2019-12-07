Четверо российских детей вернулись из Сирии в Москву

Четверых российских детей, находившихся в тюрьме Дамаска, доставили на самолёте в Москву, в ближайшее время они вернутся в свои семьи в Волгоград и Дагестан, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

«Из тюрьмы Дамаска сегодня к маме вернутся две дочки и сын, которых она не видела много лет. Самолёт уже прибыл, все хорошо», — написала она на своей странице в Facebook.

Ещё одна девочка, по её словам, будет передана своей бабушке.

Как уточняет РИА Новости, старшему мальчику исполнилось 11 лет, остальным детям — по десять, девять и пять лет.

Кузнецова также сообщила, у 35 детей-сирот, находящихся на территории сирийского лагеря Аль-Холь, взяли материалы для анализа ДНК, по результатам которого они могут быть признаны российскими гражданами.

18 ноября из Ирака в Россию были доставлены 32 российских ребёнка, чьи родители примкнули к «Исламскому государству»*.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.