Рейс с 32 детьми россиян вылетел из Багдада в Москву
- РИА Новости
Там отметили, что в аэропорту Жуковский их встретит уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
В самолёте с детьми находятся представители аппарата омбудсмена и сотрудники МЧС, уточнили в пресс-службе.
Находящимся на борту детям от года до девяти лет, всех их обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада.
В сентябре самолёт с детьми российских граждан, воевавших в Сирии на стороне боевиков, прибыл в Москву с базы Хмеймим.
В 2017 году была создана межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.