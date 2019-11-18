Рейс с 32 детьми россиян вылетел из Багдада в Москву

Рейс с 32 российскими детьми из Ирака, чьи родители примкнули к «Исламскому государству»*, вылетел из Багдада в Москву спецбортом МЧС, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Там отметили, что в аэропорту Жуковский их встретит уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.

В самолёте с детьми находятся представители аппарата омбудсмена и сотрудники МЧС, уточнили в пресс-службе.

Находящимся на борту детям от года до девяти лет, всех их обнаружили в тюрьмах и приютах Багдада.

В сентябре самолёт с детьми российских граждан, воевавших в Сирии на стороне боевиков, прибыл в Москву с базы Хмеймим.

В 2017 году была создана межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.