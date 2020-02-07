Первый сообщивший о вспышке коронавируса врач из КНР умер в больнице

Китайский врач Ли Вэньлян, который первый сообщил общественности о вспышке коронавирусной инфекции в Ухани, скончался в больнице в результате заражения вирусом 2019-nCoV в возрасте 34 лет.

Об этом сообщает South Morning Post со ссылкой на заявление Центральной больницы Ухани.

«В борьбе с эпидемией пневмонии, вызванной новой коронавирусной инфекцией, к сожалению, был заражён офтальмолог нашей больницы Ли Вэньлян. Несмотря на все попытки его реанимировать, он скончался. Мы глубоко скорбим из-за его кончины», — говорится в сообщении.

Уточняется, что врач умер в 02:58 (21:58 мск. — RT) 6 февраля.

По данным издания, 30 декабря Ли Вэньлян первым сообщил в социальных сетях о возможных случаях заражения атипичной пневмонией на рынке морепродуктов в Ухани.

11 января медик заявил, что у него появились первые симптомы заболевания, 1 февраля подтвердилось его инфицирование коронавирусом.

Ранее сообщалось, что во всех регионах Китая коронавирусной инфекцией заразились 28 018 человек, зафиксировано 563 летальных случая.