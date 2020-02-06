В ЕП сочли неприемлемым обозначение Крыма российским в сервисах Apple

В Европарламенте назвали неприемлемым обозначение Крыма российской территорией в приложениях Apple. Об этом говорится в направленном в Еврокомиссию запросе депутата ЕП от Литвы Пятраса Ауштрявичюса.

«Недавно транснациональная компания Apple, руководствуясь российским законодательством, в своих приложениях «Погода» и «Карты» стала при обращении из России обозначать Крым как российскую территорию. Этот шаг неприемлем и чреват повторением в других странах с недемократическими режимами», — утверждается в документе, с которым ознакомился RT.

В связи с этим европарламентарий интересуется, какие механизмы имеются у ЕС для воздействия на корпорации, нарушающие нормы Евросоюза и международного права, «как в случае с Apple в России».

«Если транснациональные корпорации, зарегистрированные в ЕС, или корпорации, располагающие филиалами на его территории, нарушают нормы Евросоюза и международного права и соблюдают при этом сомнительные законы некой третьей страны, как в случае с Apple в России, какими механизмами располагает ЕС для оценки их деятельности и предотвращения нарушения с их стороны норм ЕС и международного права?» — спрашивает литовский политик у Еврокомиссии.

В ноябре 2019 года Apple устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах.

Ранее Google исправил ошибку с отображением Крыма на картах у российских пользователей.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.