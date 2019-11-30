Глава МИД Литвы осудил решение Apple по обозначению Крыма в сервисах

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс осудил решение компании Apple обозначить Крым как российскую территорию в своих сервисах.

«Нет «спорных границ», когда речь идёт о Крыме... Нельзя манипулировать языком международного права, чтобы получить экономическое преимущество», — написал он в своём Twitter.

Ранее в Apple заявили о проведении углублённого анализа обозначений оспариваемых территорий в сервисах.

27 ноября Apple устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в сервисах компании, включая приложение «Погода».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике решение Apple.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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