Глава МИД Литвы осудил решение Apple по обозначению Крыма в сервисах
«Нет «спорных границ», когда речь идёт о Крыме... Нельзя манипулировать языком международного права, чтобы получить экономическое преимущество», — написал он в своём Twitter.
Ранее в Apple заявили о проведении углублённого анализа обозначений оспариваемых территорий в сервисах.
27 ноября Apple устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в сервисах компании, включая приложение «Погода».
Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике решение Apple.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.