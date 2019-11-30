В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах

Пресс-секретарь Apple Труди Мюллер заявила, что компания проводит углублённый анализ политики обозначений оспариваемых территорий в сервисах, после того как в приложении «Погода» Крым был назван российской территорией.

«Мы рассматриваем международное право, так же как и соответствующее законодательство США и других стран, прежде чем принять решение относительно названий на наших картах, и вносим изменения по требованию закона. Apple проводит углублённый анализ того, как обозначать спорные границы в своих сервисах, и в результате компания может внести изменения в будущем», — приводит Reuters её слова.

Ранее в Госдуме заявили, что Apple устранила все претензии депутатов нижней палаты парламента по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода».

Позднее глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.