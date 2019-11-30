В Apple прокомментировали обозначение Крыма в своих сервисах
- РИА Новости
«Мы рассматриваем международное право, так же как и соответствующее законодательство США и других стран, прежде чем принять решение относительно названий на наших картах, и вносим изменения по требованию закона. Apple проводит углублённый анализ того, как обозначать спорные границы в своих сервисах, и в результате компания может внести изменения в будущем», — приводит Reuters её слова.
Ранее в Госдуме заявили, что Apple устранила все претензии депутатов нижней палаты парламента по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода».
Позднее глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.