Apple устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах
- Reuters
«Они полностью привели (свои сервисы. — RT) в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении «Погода» устранена», — цитирует ТАСС Пискарёва.
В мае в Госдуме сообщили, что компания Apple исправила ошибку с отображением Крыма на картах, связанную с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова.
Отмечалось, что ещё остались вопросы, которые требуют «дополнительных корректировок со стороны компании», например к сервису «Погода», который не подчёркивает принадлежность крымских городов России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.