Apple устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил о полном устранении компанией Apple претензий депутатов нижней палаты парламента по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода».

«Они полностью привели (свои сервисы. — RT) в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении «Погода» устранена», — цитирует ТАСС Пискарёва.

В мае в Госдуме сообщили, что компания Apple исправила ошибку с отображением Крыма на картах, связанную с неверным указанием территориальной принадлежности полуострова.

Отмечалось, что ещё остались вопросы, которые требуют «дополнительных корректировок со стороны компании», например к сервису «Погода», который не подчёркивает принадлежность крымских городов России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.