Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма
- globallookpress.com
«А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать: «А ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаём», — написал дипломат в Twitter.
Он выразил уверенность, что «такой бренд не может быть номером один».
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что Apple устранила ошибку в приложении «Погода»: теперь Крым в нём отображается как российская территория.
Украинский МИД подверг компанию критике. По словам нынешнего руководителя ведомства Вадима Пристайко, ей стоит придерживаться высоких технологий и развлечений, а глобальная политика — не её сильная сторона.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.