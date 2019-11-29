Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за Крыма

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан страны отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию России.

«А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать: «А ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаём», — написал дипломат в Twitter.

Он выразил уверенность, что «такой бренд не может быть номером один».

Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что Apple устранила ошибку в приложении «Погода»: теперь Крым в нём отображается как российская территория.

Украинский МИД подверг компанию критике. По словам нынешнего руководителя ведомства Вадима Пристайко, ей стоит придерживаться высоких технологий и развлечений, а глобальная политика — не её сильная сторона.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.