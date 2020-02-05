На борту находящегося на карантине лайнера в Японии 24 россиянина

На круизном судне Diamond Princess в Японии, где объявлен карантин из-за обнаружения коронавируса, находятся 24 россиянина. Об этом сообщило посольство России в Токио.

«МИД Японии информировал посольство, что на борту круизного судна находятся 24 гражданина России. Посольство находится в тесном контакте с МИД Японии и японским Минздравом по этому вопросу и держит ситуацию на контроле. Граждане России на судне обеспечены питанием и медицинской помощью», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Ранее сообщалось о двух россиянах на борту судна.

Японское информационное агентство Kyodo передавало, что у десяти пассажиров Diamond Princess выявили заражение новым типом коронавируса 2019-nCoV.