На борту находящегося на карантине лайнера в Японии 24 россиянина

Короткая ссылка
На круизном судне Diamond Princess в Японии, где объявлен карантин из-за обнаружения коронавируса, находятся 24 россиянина. Об этом сообщило посольство России в Токио.
На борту находящегося на карантине лайнера в Японии 24 россиянина
  • Reuters

«МИД Японии информировал посольство, что на борту круизного судна находятся 24 гражданина России. Посольство находится в тесном контакте с МИД Японии и японским Минздравом по этому вопросу и держит ситуацию на контроле. Граждане России на судне обеспечены питанием и медицинской помощью», — приводит ТАСС заявление ведомства.

Ранее сообщалось о двух россиянах на борту судна.

Японское информационное агентство Kyodo передавало, что у десяти пассажиров Diamond Princess выявили заражение новым типом коронавируса 2019-nCoV.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить