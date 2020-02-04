В Турции сообщили о разговоре Эрдогана с Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в администрации президента Турции.

Как информирует NTV, Эрдоган «заявил, что нападение со стороны режима Асада на военных турецких ВС, направленных в регион с целью предотвращения конфликтов в Идлибе, нанесло удар по совместным усилиям по поддержанию мира в Сирии».

Турецкий лидер также «подчеркнул, что Турция продолжит самым жёстким образом использовать своё право на самооборону от подобных атак».

Кроме этого стороны обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Ливии.

Согласно информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.

По последним данным, в результате обстрела погибли восемь человек, трое из которых — гражданские.