Посол заявил об отсутствии россиян среди заражённых в Ухани

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Посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что российских граждан нет среди заражённых коронавирусной инфекцией в китайском городе Ухань. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.
Посол заявил об отсутствии россиян среди заражённых в Ухани
  • РИА Новости

«Среди них нет заболевших», — цитирует посла ТАСС.

При этом он заявил, что в Ухани наблюдается «напряжённая обстановка» и «фактически введено военное положение».

Как передаёт РИА Новости, также Денисов сообщил, что утром 4 февраля Россия получила письменное разрешение на пролёт российских самолётов в Китай.

«Самолёты в пути, мы рассчитываем, что за сегодня, фактически за сегодняшнюю ночь, удастся отправить наших людей на родину», — заявил он.

Также он рассказал, что активная фаза работы по подготовке эвакуации россиян началась 3 февраля. По его словам, вчера за россиянами были направлены арендованные автобусы в различные населённые пункты провинции Хубэй.

4 февраля первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань. Всего в эвакуации будут задействованы пять самолётов.

По данным МИД России, 132 гражданина России заявили о желании срочно покинуть провинцию Хубэй в Китае, где распространился коронавирус.

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